Дроны атаковали Шебекинский округ, есть раненые

Гладков: семь человек пострадали в Шебекинском округе из-за атаки БПЛА
Tom Little/Reuters

Семь человек получили ранения в результате налетов украинских дронов на Шебекинский округ Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, на участке трассы Белгород — Шебекино дроны ударили по двум автомобилям. В результате пострадали сразу шестеро: две женщины и четверо бойцов подразделения «Орлан». Гладков добавил, что женщины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы, бойцы самообороны — баротравмы. Всех их госпитализировали в Шебекинскую больницу.

В самом Шебекине FPV-дрон атаковал административное здание на территории одного из предприятий города, пострадал мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался. После атаки здание загорелось, спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Также был поврежден легковой автомобиль, заключил Гладков.

Накануне в селе Нежеголь Шебекинского округа украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль. В результате удара, четыре человека получили ранения, один не выжил.

Ранее житель Белгородской области получил перелом бедра из-за атаки беспилотника.

 
