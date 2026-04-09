«Движение парализовано»: в Приморье произошло жесткое ДТП с легковушками

Во Владивостоке ДТП с участием двух легковых автомобилей парализовало движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Авария произошла на перекрестке Бестужева — Захарова: белая иномарка на скорости влетела в черную. Проезд в сторону маяка перекрыт. Со стороны Центральной площади растянулась вереница из машин, движение парализовано», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате столкновения автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, а их детали разлетелись по проезжей части.

До этого сообщалось, что во Владивостоке водитель фуры врезался в припаркованные автомобили. На размещенных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. В момент столкновения припаркованные машины получили повреждения: у автомобилей смят кузова, разбиты капоты и бамперы, а их детали отлетели в сторону. По данным канала, в результате ДТП никто не пострадал.

