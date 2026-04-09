Переговоры России и Украины по обмену пленными близки к завершению

Москалькова: переговоры об обмене пленными РФ и Украины практически завершились

Переговоры об обмене военнопленными с Украиной фактически подошли к завершению. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Они подошли фактически к завершению. И очень надеемся, что в преддверии Пасхи пройдет обмен военнопленными», — сказала она.

2 апреля Москалькова заявила, что ведется работа по подготовке обмена пленными в преддверии Пасхи, «чтобы пленные смогли почувствовать праздник».

26 марта глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов выразил оптимизм относительно проведения масштабного обмена пленными с Россией к празднику Пасхи.

Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 6 марта и прошел по формуле «300 на 300».

Ранее семьи украинских солдат обратились к командованию ВСУ с просьбой спасти их родных.