Водонаева заявила, что ни один психолог не поможет ей и Бузовой

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева заявила, что ни один психолог не поможет ей или Ольге Бузовой. Ее слова передает издание Furor Media в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Водонаева призналась, что пыталась себе подобрать себе психолога, но ни один специалист ей не подошел. По словам блогерши, ни один психолог не понимает ту жизнь, в которой живет публичный человек. Она усомнилась, что есть специалист, который помог бы певице Славе или Григорию Лепсу.

«Психологи никогда в жизни не поймут, как живут публичные люди, и какой груз всего они на себе носят, поэтому уже знаем. Проходили. Я пыталась, они не вывозят», — заявила телеведущая.

В октябре 2025 года певица Слава вышла в соцсетях на связь в слезах и призналась, что собирается обратиться к психотерапевту.

В марте 2026-го Слава сорвала концерт в Пензе из-за плохого самочувствия. Посетители шоу рассказали, что артистка якобы не попадала в фонограмму, а в какой-то момент и вовсе ушла со сцены, предложив зрителям получить деньги за билет на кассе или попросить лично у нее.

После концерта Слава оправдалась в видео у себя в соцсетях. Она заявила, что не могла стоять на ногах из-за таблеток, не могла найти в себе сил работать, однако все равно вышла на сцену.

Ранее певица Слава обвинила семью в предательстве.