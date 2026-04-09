Иран не намерен прекращать попытки обогащения урана

Глава ОАЭИ: противники Ирана не добьются прекращения обогащения урана в стране
Antonio Batinic/Shutterstock.com

Вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что противники страны никогда не добьются прекращения обогащения урана. Его слова передает агентство ISNA.

«Утверждения и требования противников, направленные на ограничение программы обогащения Ирана, — это лишь мечты, которые уйдут в могилу», — сказал он.

По словам Эслами, американо-израильская операция против Ирана оказалась неэффективной, поэтому США и Израиль хотят добиться уступок от Тегерана на переговорах.

9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия будет находиться у границ Ирана до тех пор, пока мирное соглашение не будет полностью исполнено, а в случае его нарушения последуют более масштабные удары.

Он подтвердил, что принял план Ирана в качестве «приемлемой основы для переговоров», а также раскрыл содержание его десяти пунктов, среди которых согласие Вашингтона на обогащение урана в республике.

В марте российский президент Владимир Путин предложил американскому лидеру вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию.

Ранее в Иране сочли переговоры с США бессмысленными.

 
