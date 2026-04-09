Лукашенко провел масштабную кадровую ротацию в руководстве республики

БелТА: Лукашенко назначил нового вице-премьера и двух министров

Глава Белоруссии Александр Лукашенко провел масштабную ротацию в руководящих органах страны, назначив новых вице-премьера, двух министров и руководителя главного информагентства. Как сообщило агентство БелТА, кадровые изменения затронули блок строительства, транспорта и ЖКХ, а также информационную и культурную сферы.

Пост вице-премьера по вопросам строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства занял Александр Терехов, ранее возглавлявший государственное производственное объединение «Минскстрой». До этого назначения он на протяжении нескольких лет руководил Министерством жилищно-коммунального хозяйства.

Портфель министра культуры получил Марат Марков, который до настоящего времени занимал пост главы министерства информации. Освободившуюся вакансию руководителя информационного ведомства занял Дмитрий Жук, перешедший на эту должность с позиции директора и главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня».

Также по указу президента Белоруссии произошла смена руководства республиканского информагентства. Генеральным директором БелТА стал Андрей Мохор, до этого работавший директором дирекции информационного вещания ЗАО «Второй национальный телеканал».

Кроме того, Лукашенко согласовал назначение Андрея Дикуна генеральным директором ЗАО «Атлант» и директором Минского завода холодильников.

Последним в ряду произведенных белорусским лидером кадровых назначений стало решение в дипломатической сфере: послом республики в Монголии, согласно указу Лукашенко, станет Михаил Орда.

Ранее Лукашенко уволил попавшегося на взятках министра.