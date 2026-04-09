Стало известно, кто больше всех в РПЛ доверяет молодым футболистам

«Локомотив» больше всех в РПЛ доверяет молодым футболистам
Московский «Локомотив» возглавил рейтинг российских клубов, которые доверяют молодым футболистам. Об этом сообщает Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

«Локомотив» лидирует в топе с 15,2% игрового времени, отводимого для игроков младше 21 года. В топ-3 по этому показателю также вошли московское «Динамо» (11,6%) и ЦСКА (11,3%). Петербургский «Зенит» (4,3%) занимает 14-е место.

Отметим, что в составе московского «Локомотива» находится всего четыре иностранных игрока. Тогда как в заявке «Зенита» — девять.

В топ-5 европейских лигах наиболее лояльной к молодежи является каталонская «Барселона» (20,7%). В топ-3 также попали французский «Страсбург» (18,6%) и английский «Сандерленд» (18,5%).

После 23 туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар» с 52 набранными очками. Вторым идет «Зенит» (51), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (44).

Ранее клубы РПЛ обращались за инвестициями в арабский фонд.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

