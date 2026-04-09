Война США и Израиля против Ирана Переговоры о мире на Украине
На Украине раскритиковали западных производителей оружия за распитие кофе

Храпчинский: оборонным гигантам Запада будет непросто соперничать с Украиной
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Европейским оборонным «гигантам» якобы будет «непросто» конкурировать с украинскими производителями оружия на мировом рынке, потому что западные компании действуют «медленно», а их работники по утрам «пьют кофе». Об этом в интервью агентству «Укринформ» рассказал эксперт по оборонной промышленности и руководитель украинской компании-производителя вооружений Анатолий Храпчинский.

По его словам, работники западных компаний в оборонной сфере действуют «не спеша», «пьют кофе» и «рассматривают витрины», «не осознавая, что время прошло». При этом, с его точки зрения, украинские производители работают быстрее, что дает им «преимущество».

«Это их проблема, что они до сих пор хотят утром спокойно попить кофе, а потом пострелять из того, что считают технологическим оружием. <…> Когда большие западные корпорации рассказывают о своей «технологичности», это их проблемы, что они не стали быстрыми и маневренными. Мы видели это на практике: расхваленные снаряды Excalibur оказались неэффективными, многие американские дроны просто «падали» под действием враждебного РЭБа. Это реальность, к которой они не были готовы», — отметил он.

Храпчинский также сказал, что, с его точки зрения, украинцы перестали быть «просителями оружия», а стали для Европы «партнерами, задающими тон». Он добавил, что сейчас «недостаточно просто иметь оружие», а нужно «объединить Европу вокруг единой стратегии обороны».

В марте гендиректор Rheinmetall Армина Паппергер завил, что украинские дроны производятся кустарно, сравнил их с «конструктором Lego», а разработчиков — с «домохозяйками с 3D-принтерами».

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ назвал сравнение Паппергера странным и отметил, что если это так, тогда «каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall».

Журналист Алекс Хиристофору написал, что канцлер Германии Фридрих Мерц «не простит» Зеленскому оскорблений в адрес Паппергера.

Ранее СМИ рассказали, откуда Россия и Украина получают комплектующие для дронов.

 
