В Ливане разбомбили мост, построенный российскими военными

Израильская авиация уничтожила мост через реку Литани на юге Ливана в районе Касимия, который восстановили российские военнослужащие в 2006 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский военно-полевой источник.

«Мост был уничтожен сегодня ночью ударами вражеской авиации», — сказал собеседник агентства.

Мост был возведен в 2006 году военнослужащими 100-го отдельного мостового батальона Вооруженных сил России. Спецоперация проводилась после ливано-израильского конфликта того же года для восстановления разрушенной транспортной инфраструктуры Ливана. В непосредственной близости от переправы находилась памятная стела с надписью: «Народу России — от благодарного ливанского народа».

В конце марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание военным расширить существующую буферную зону безопасности на юге Ливана, пообещав коренным образом изменить ситуацию с безопасностью в этом регионе.

Ранее Иран отреагировал на израильские удары по Ливану.