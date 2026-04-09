Экс-солист «На-На» Соколов рассказал о нападении поклонницы: «Поржал только»

Экс-солист группы «На-На» Павел Соколов поделился, что однажды у одной из его поклонниц случилась истерика из-за того, что он не уделил ей достаточно внимания. Обиженная фанатка ударила певца. Слова артиста передал «Пятый канал».

По словам Соколова, во время одного из выступлений разозлившаяся поклонница смогла пробраться на сцену и выместить обиду, ударив певца.

«У меня была ситуация, когда вышла фанатка, девочка, на сцену, поклонница, и меня ударила в пах, приревновав. Поржал только», — раскрыл артист.

Соколов отметил, что охрана сразу же увела зрительницу со сцены. При этом сам экс-солист «На-На» ничего не сделал с поклонницей, а только перетерпел ее удар.

До этого Павел Соколов признался, что по-прежнему получает много внимания со стороны фанаток, которые иногда даже преследуют его. По словам артиста, его радует внимание поклонниц, но он предпочитает им не злоупотреблять, отказываясь от личных встреч один на один.

