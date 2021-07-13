В Роскачестве рассказали о «жаростойких» смартфонах

Современные телефоны из масс-маркета не обладают такой характеристикой, как «жаростойкость». Об этом «Газете.Ru» рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. По его словам, существуют кнопочные телефоны с ударопрочным пластиком, которые можно «хоть в костер кидать», но они специализированные и выпускаются ограниченными партиями.

«Такой параметр как жаростойкость в устройстве мне не знаком. Любой производитель ограничивается температурным диапазоном не ниже 0°C и не выше 35°C. Этот диапазон — рабочая температура флагманов при ресурсоемкой задаче. Температура плавления нишевых пластмасс начинается от 80°C, но ни один производитель не указывает в спецификации количество и тип используемых пластмасс», — заключил эксперт.

Ранее синоптики предупредили об изнуряющей жаре в Москве — ожидается, что 13 июля в столице может быть побит температурный рекорд 85-летней давности. МЧС уже объявило оранжевый уровень погодной опасности — в Москве и области прогнозируют до +34°C.