Лига безопасного интернета просит РКН проверить TikTok из-за плохой модерации контента

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина рассказало об обращении в Роскомнадзор (РКН) с просьбой проверить социальную сеть TikTok из-за материалов о суицидах, наркотиках и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию обращения.

Из-за того, что на сегодняшний день TikTok является очень популярным в детской и подростковой среде, организация просит Роскомнадзор принять меры по соблюдению закона о самоцензуре соцсетей на данной платформе. Отмечается, что меры могут коснуться замедления трафика соцсети на территории России.

По словам Мизулиной, модерация такого контента в данной соцсети практически отсутствует.

«Лига безопасного интернета обеспокоена ростом детских суицидов, спровоцированных различными публикациями в соцсетях. Ряд трагических случаев, которые начали происходить еще весной, эксперты напрямую связывают с распространением противоправной информации на платформе TikTok», — сказала член Общественной палаты России.

Кроме того, она также подчеркнула, что информация о суицидах распространяется при помощи определенных хештегов, некоторых из них имеют от 500 тыс. до 2 млн просмотров.

По данным организации, ежемесячная аудитория TikTok в России увеличилась по сравнению с 2020 годом на три млн человек и достигла 36,6 млн пользователей, 27% которых составляют несовершеннолетние и молодежь.

В приложении к письму Лига направила более 1 тыс. ссылок, содержащих запрещенную к распространению в России информацию, в частности более 500 публикаций с информацией о суицидах, 200 — с пропагандой употребления наркотических веществ.

Ранее эксперты Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров провели исследование и обнаружили в TikTok около 1,7 тыс. видеозаписей, которые каким-либо образом относятся к тематике «синего кита», пропагандирующего суицид среди подростков.