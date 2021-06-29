Эксперт объяснил, почему Apple и Samsung копируют друг друга

Практически все технологические компании занимаются копированием функций и интерфейсов, чтобы «создать почву для смены техники», заявил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин.

«Заимствование периодически доходит до смешного. Apple копирует функции, которые Samsung внедряет в свои устройства. При этом с точки зрения интерфейса Samsung копирует многие решения Apple. Однако надо понимать, что ничего не слизывается в лоб и все равно как-то перерабатывается», — рассказал эксперт.

По словам Муртазина, Samsung задает тон с точки зрения функциональности, а Apple, в свою очередь, лучше всех внешне реализует те или иные функции. Поэтому другие компании вынуждены следовать тем трендам, которые задает компания из Купертино, уточнил он. Как отмечает эксперт, это нужно в первую очередь, чтобы переманить «яблочных» пользователей на Android-устройства.

«Сегодня переток пользователей с Apple на Android увеличивается, однако блок-фактором для них становится то, что им непонятно, как что выглядит. Поэтому Samsung старается создать комфортную среду для тех, кто переходит с тех же Apple Watch на Galaxy Watch, чтобы они не пугались и не терялись, тем самым создавая почву для смены техники», — объяснил Муртазин.

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