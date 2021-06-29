Суд в Москве признал законным штраф TikTok на 2,6 млн рублей

Таганский районный суд Москвы признал законным решение первой инстанции о штрафе в отношении компании TikTok за отказ удалить информацию с призывами к детям участвовать в запрещенной акции протеста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Таганский районный суд Москвы сообщает, что постановление мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы от 8 апреля 2021 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ <...> в отношении TikTok Pte. Ltd. оставлено без изменения...» — заявили в суде.

В апреле текущего года мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал TikTok на 2,6 млн руб. Поводом для этого стал отказ соцсети удалять информацию с призывом подростков к участию в несанкционированной акции в столице.

Позднее, в мае, соцсеть оштрафовали на 1,5 млн руб. за неудаление противоправной информации о несогласованных акциях.