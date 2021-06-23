Основатель компании McAfee Джон Макафи найден мертвым в испанской тюрьме

Американский программист, основатель антивирусной компании McAfee Джон Макафи был обнаружен мертвым в своей камере в каталонской тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес. Об этом сообщает газета Diario.

Смерть заключенного произошла в тот же день, когда стало известно о том, что Национальный суд одобрил его экстрадицию в США, где Макафи подозревают в налоговых преступлениях, которые предусматривают тюремное заключение сроком до 30 лет.

На данный момент правоохранительные органы Каталонии начали расследование случившегося. Макафи было 75 лет.

«Судебная коллегия выехала из исправительного учреждения и расследует причины смерти. Все указывает на то, что это может быть смерть от самоубийства», — говорится в сообщении департамента юстиции женералитата.

Ранее основатель антивирусной компании был арестован в Испании по запросу США за мошенничество с криптовалютами и уклонение от уплаты налогов. Суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам США, криптобарон воспользовался своей известностью, чтобы продвигать ICO в своем Twitter-аккаунте, при этом скрыв факт получения денег за такую рекламу.

Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel.