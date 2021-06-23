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Оружие, женщины, крипта: чем жил Джон Макафи

В камере испанской тюрьмы нашли мертвым основателя антивирусной компании McAfee Джона Макафи, передает «Би-би-си». За несколько часов до этого испанский суд одобрил экстрадицию миллиардера в США, где его ждал тюремный срок до 30 лет по обвинениям в систематическом уклонении от налогов и мошенничестве с криптовалютами. По предварительным данным, Макафи совершил самоубийство.

Криптобарон был задержан в испанской Барселоне осенью прошлого года. Это был не первый арест для бизнесмена — в 2019 году его задерживали в Доминиканской республике за поставку оружия и боеприпасов.

За свои 75 лет Макафи примерно тысячу раз попадал в заголовки газет — ему приписывали жизнь с гаремом из семи жен, беспробудное пьянство, торговлю оружием и даже убийство соседа. Известно, что Макафи баллотировался в президенты США от либертарианцев, а также публично обещал съесть свое мужское достоинство, если цена на биткоин не достигнет $500 тыс. к 2020 году. Чем жил эпатажный миллионер, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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Джон Макафи Джон Макафи
Джон Макафи Джон Макафи
Джон Макафи на снимке из полицейского участка Джон Макафи на снимке из полицейского участка
Джон Макафи Джон Макафи
Джон Макафи с пистолетом Джон Макафи с пистолетом
Джон Макафи с супругой Джон Макафи с супругой
Джон Макафи с оружием во сне Джон Макафи с оружием во сне
Джон Макафи в Испании Джон Макафи в Испании
Джон Макафи на отдыхе в Испании Джон Макафи на отдыхе в Испании
Джон Макафи в маске из женского белья Джон Макафи в маске из женского белья
Джон Макафи с собаками Джон Макафи с собаками
Джон Макафи со своими паспортами Джон Макафи со своими паспортами
Джон Макафи в сопровождении сотрудников правоохранительных органов в Гватемале, 2012 год Джон Макафи в сопровождении сотрудников правоохранительных органов в Гватемале, 2012 год
Джон Макафи во время интервью в Майами после депортации из Гватемалы, 2012 год Джон Макафи во время интервью в Майами после депортации из Гватемалы, 2012 год
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Джон Макафи
Джон Макафи
Джон Макафи на снимке из полицейского участка
Джон Макафи
Джон Макафи с пистолетом
Джон Макафи с супругой
Джон Макафи с оружием во сне
Джон Макафи в Испании
Джон Макафи на отдыхе в Испании
Джон Макафи в маске из женского белья
Джон Макафи с собаками
Джон Макафи со своими паспортами
Джон Макафи в сопровождении сотрудников правоохранительных органов в Гватемале, 2012 год
Джон Макафи во время интервью в Майами после депортации из Гватемалы, 2012 год
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