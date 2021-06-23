В ФСБ заявили, что террористы создают клоны компьютерных игр с имитацией терактов

Террористы вербуют молодежь в соцсетях и в чатах сетевых компьютерных игр, а также создают клоны игр с имитацией терактов. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников во время IX Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

По его словам, террористы используют клоны таких игр для воздействия на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма, в том числе через голосовое общение и включение пользователей «в игровые ситуации совершения терактов».

Бортников отметил, что в сети «охоту» на молодежь также ведут модераторы закрытых интернет-сообществ, пропагандирующие культы насилия по отношению к сверстникам, суицид и иные деструктивные формы поведения.

Глава Федеральной службы безопасности призвал усовершенствовать российское законодательство, направленное на ограждение молодежи от влияния идеологии насилия, выработать и внедрить новые методы и механизмы взаимодействия с образовательными учреждениями, общественными институтами и религиозными объединениями.

Ранее президент России Владимир Путин на соответствующей конференции заявил, что риски расползания оружия массового уничтожения вызывает серьезное беспокойство.

IX Московская конференция по международной безопасности проходит 22-24 июня в российской столице в режиме оффлайн. Это ежегодный форум, на котором представители оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов стремятся найти ответы на ключевые вопросы глобальной безопасности.