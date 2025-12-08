На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ лишились редкого вооружения в зоне спецоперации

МО России: ВСУ потеряли редкую самодвижущуюся гаубицу TRF1 в зоне спецоперации
Stringer/Reuters

Украинские войска лишились на фронте редкого и необычного вооружения — французской самодвижущейся гаубицы TRF1. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что гаубицу подбили бойцы группировки войск «Север», которые действуют в районах Сумской и Харьковской областей. Известно, что бои велись рядом с населенными пунктами Лиман, Старый Салтов, Юнаковка и Алексеевка, но где именно удалось уничтожить орудие, не говорится.

Кроме гаубицы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в сражениях с группировкой «Север» потеряли 19 автомобилей, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и танк. Кроме того, украинская армия лишилась более 205 военных.

Также Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны России за сутки ликвидировали 171 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции.

Ранее Пушилин рассказал о расширении буферной зоны вокруг Красноармейска.

