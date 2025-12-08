Зеленский раскрыл, какой вопрос в мирном плане вызвал разногласия США и Украины

Зеленский: на переговорах в США не удалось достичь понимания по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что делегациям Киева и Вашингтона не удалось достичь соглашения по территории Донбасса.

По его словам, предложения Соединенных Штатов требуют дальнейшего обсуждения по «ряду чувствительных вопросов», включая гарантии безопасности и территориальную принадлежность Донбасса.

«Есть видения США, России и Украины, но у нас нет единого взгляда на Донбасс», — заявил Зеленский.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что для Украины было бы неприемлемо отдать часть своей территории в рамках любого мирного соглашения с Россией. Он также допустил, что ВСУ смогут продолжать сражаться без помощи США, но выразил надежду, что поддержка Вашингтона сохранится. Украинцы сейчас защищают «не только себя, но и всю Европу», подчеркнул он.

Ранее в США заявили, что Зеленского отстранят от переговоров.