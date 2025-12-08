Эксперт раскрыл, кто может помешать Вашингтону реализовать стратегию нацбезопасности

Новая стратегия национальной безопасности США, предполагающая смещение внимания Вашингтона с Европы и Ближнего Востока на Западное полушарие и Азию, поспособствует охлаждению трансатлантических отношений. США продолжат линию на демонтаж нынешних европейских элит, что во многом соответствует интересам Москвы. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Впрочем, по его словам, американское военное лобби может помешать реализации стратегии. Производителям вооружений не нужна заморозка контрактов, поэтому они будут делать все возможное, чтобы сорвать перезагрузку отношений между Москвой и Вашингтоном. Также против могут выступить спецслужбы США, которые в новых условиях могут попросту лишиться работы, считает эксперт.

Документ был опубликован Белым домом 5 декабря. Приоритетными интересами Вашингтона названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Вашингтон намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты Штатов — в материале «Газеты.Ru».

