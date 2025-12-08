На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл, кто может помешать Вашингтону реализовать стратегию нацбезопасности

Политолог Дудаков: военному лобби невыгодна новая стратегия нацбезопасности США
true
true
true
close
Sergey Novikov/Shutterstock/FOTODOM

Новая стратегия национальной безопасности США, предполагающая смещение внимания Вашингтона с Европы и Ближнего Востока на Западное полушарие и Азию, поспособствует охлаждению трансатлантических отношений. США продолжат линию на демонтаж нынешних европейских элит, что во многом соответствует интересам Москвы. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Впрочем, по его словам, американское военное лобби может помешать реализации стратегии. Производителям вооружений не нужна заморозка контрактов, поэтому они будут делать все возможное, чтобы сорвать перезагрузку отношений между Москвой и Вашингтоном. Также против могут выступить спецслужбы США, которые в новых условиях могут попросту лишиться работы, считает эксперт.

Документ был опубликован Белым домом 5 декабря. Приоритетными интересами Вашингтона названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Вашингтон намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты Штатов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в Европе «вскипели от злости» из-за новой стратегии нацбезопасности США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами