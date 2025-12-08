На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Советский бренд возобновил производство пластинок

Фирма «Мелодия» возобновила производство виниловых пластинок
РИА Новости/РИА Новости

Фирма «Мелодия» возобновила производство виниловых пластинок. Об этом сообщает пресс-служба советского бренда.

Отмечается, что решение о возобновлении выпуска виниловых пластинок было принято на фоне высокого спроса на них. «Мелодия» будет производить пластинки на собственном заводе в Новосибирске.

«Первой пластинкой нового производства, ..., станет знаменитая советская аутогенная тренировка 1980-х годов — запись, которую разработали врачи санатория «Энергетик» в Ялте в рамках курса на ЗОЖ и антиалкогольной и антитабачной кампаний. Это достаточно забавная запись, которую люди пересылают друг другу в интернете как мем и не верят, что советская «Мелодия» была на такое способна», — поделилась первый заместитель генерального директора «Мелодии» Карина Абрамян.

В первой партии пластинок также выйдут релиз «По волне моей памяти» Давида Тухманова, альбом Disco Alliance группы Zodiac и альбом ВИА «Дос-Мукасан».

До этого издание Daily Mail писало, что зумеры массово отказываются от подписок на музыкальные стриминговые сервисы и возвращаются к использованию классических MP3-плееров. Главная причина – стремительно растущая стоимость ежемесячных платежей, которая делает «аренду» музыки менее привлекательной, чем одноразовая покупка устройства.

Ранее в США нашли виниловую пластинку со свадьбы 1966 года.

