Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Лондон. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

«Зеленский прибыл в Лондон», — говорится в публикации.

6 декабря интернет-издание The Independent сообщило, что украинский лидер в ходе визита в Лондон встретится с британским премьером Киром Стармером, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

В ночь на 3 декабря завершились переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану.

По итогам встречи помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть предложений Вашингтона выглядит «более-менее приемлемой».

Ранее стало известно, что европейским лидерам ничего не сообщили о переговорах Путина и Уиткоффа.