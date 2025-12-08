В России отложен выход единственной вакцины от опасного для взрослых вируса

Поставки вакцины «Шингрикс» от опоясывающего герпеса (лишая) в Россию в ближайшее время не планируются: у компании «ГлаксоСмитКляйн» сейчас нет запасов препарата. Об этом сообщили «Газете.Ru» в «Фармеду» и «Союзе Докторов».

«Шингрикс» представляет собой рекомбинантную адъювантную вакцину, содержащую ключевой белок вируса ветряной оспы. Она предназначена для защиты взрослых старше 50 лет и людей из групп риска, у которых течение заболевания обычно бывает тяжелее.

Препарат остается единственным зарегистрированным в России средством, которое может предотвратить опоясывающий герпес и одно из самых тяжелых его осложнений — постгерпетическую невралгию. Это состояние сопровождается хронической, часто мучительной болью, которая способна сохраняться месяцами и даже годами. Без вакцинации риск развития осложнений особенно высок у пациентов с ослабленным иммунитетом.

Рекомбинантная вакцина «Шингрикс» была зарегистрирована в России в 2023 году, однако фактически так и не появилась в аптеках и медицинских организациях — это следует из данных реестра Росздравнадзора. Ранее GSK называла более ранние сроки выхода препарата на рынок и допускала, что он поступит в оборот в 2024-2025 годах. В ответе компании уточняется, что ориентировочные сроки поставок станут известны не раньше второго полугодия 2026 года.

Несмотря на отсутствие препарата в стране, Минздрав включил вакцинацию «Шингриксом» в клинические рекомендации по иммунизации взрослых с ВИЧ-инфекцией. Фактически выполнить эти рекомендации сейчас невозможно, что, по словам врачей, оставляет часть пациентов без важной защиты.

Генеральный директор образовательного сервиса Pharmedu Татьяна Ходанович отметила, что фармацевтическое сообщество старается компенсировать дефицит информации и препаратов обучением специалистов. По ее словам, фармацевтам важно уметь объяснять пациентам риски опоясывающего герпеса, признаки осложнений и возможные альтернативные меры профилактики — хотя полноценной заменой вакцина не обладает.

Ранее вакцина от опоясывающего лишая показала способность замедлять деменцию.