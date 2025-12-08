На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме оценили сложившуюся ситуацию в переговорах по Украине

Депутат Чепа отказался считать ситуацию в переговорах о мире на Украине тупиком
Виталий Белоусов/РИА Новости

Сложившуюся ситуацию в переговорах о мире между США и Украиной нельзя назвать тупиковой, так как выход есть всегда. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, сегодня в переговорах участвуют три стороны – Россия, США и Украина. Европа, которая желает продолжения конфликта, в них не участвует, отметил политик. К ней прислушивается лишь Владимир Зеленский, что ставит Киев в крайне неудобное положение.

Чтобы выйти из сложившейся ситуации, США нужно надавить на руководство республики. Чепа не исключил, что давление возрастет и на самого президента Украины. По мнению политика, главная проблема переговоров заключается в том, что одна из сторон не хочет искать консенсус.

«Зеленский надеется, что Великобритания вместе с рядом других государств смогут убедить США в необходимости продолжения войны. При этом страны-сторонницы конфликта рассчитывают только на истощение России, все знают, что Украина проиграет. Но тупиковых ситуаций не бывает. Всегда есть выход», — заявил Чепа.

До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров заявил, что делегация Украины последние несколько дней работала в США с представителями президента Дональда Трампа, об итогах переговоров будет доложено главе государства Владимиру Зеленскому.

Ранее в Британии раскрыли детали предстоящих переговоров «измученного» Зеленского и лидеров ЕС.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
