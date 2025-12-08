Российские военнослужащие освобождают все больше территорий на Украине, демонстрируя самые высокие темпы наступления за все время специальной военной операции (СВО). Об этом пишет издание Telegraph.

«Новые данные, представленные в преддверии экстренного саммита на Даунинг-стрит, показывают, что Россия захватывает территорию на Украине одним из самых быстрых темпов с начала войны», — говорится в материале.

Как пишут журналисты, российская армия освободила 200 квадратных миль территории Украины за ноябрь. При этом отмечается, что на фоне успехов на фронте замедлились мирные переговоры.

До этого The New York Times (NYT) писало, что в последнее время российские войска продвинулись на нескольких фронтах в зоне СВО, в частности, взяв под контроль город Красноармейск. При этом положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало более мрачным из-за сформировавшейся тенденции наступления армии России.

Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми подчеркнул, что у России действительно есть преимущество. По его словам, Украина еще не дошла до той точки, когда ей придется капитулировать, но она «выглядит достаточно слабой, чтобы русские думали, что могут выдвигать требования».

Ранее Зеленского обвинили в намеренном затягивании урегулирования на Украине.