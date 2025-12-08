На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе сообщили о самых высоких темпах наступления ВС России за время СВО

Telegraph: Россия демонстрирует самые высокие темпы наступления за все время СВО
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие освобождают все больше территорий на Украине, демонстрируя самые высокие темпы наступления за все время специальной военной операции (СВО). Об этом пишет издание Telegraph.

«Новые данные, представленные в преддверии экстренного саммита на Даунинг-стрит, показывают, что Россия захватывает территорию на Украине одним из самых быстрых темпов с начала войны», — говорится в материале.

Как пишут журналисты, российская армия освободила 200 квадратных миль территории Украины за ноябрь. При этом отмечается, что на фоне успехов на фронте замедлились мирные переговоры.

До этого The New York Times (NYT) писало, что в последнее время российские войска продвинулись на нескольких фронтах в зоне СВО, в частности, взяв под контроль город Красноармейск. При этом положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало более мрачным из-за сформировавшейся тенденции наступления армии России.

Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми подчеркнул, что у России действительно есть преимущество. По его словам, Украина еще не дошла до той точки, когда ей придется капитулировать, но она «выглядит достаточно слабой, чтобы русские думали, что могут выдвигать требования».

Ранее Зеленского обвинили в намеренном затягивании урегулирования на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами