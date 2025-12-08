На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Омич спрятался от приставов в диване, но попался

В Омской области приставы нашли должника по алиментам в диване
true
true
true

В Омской области судебные приставы обнаружили и задержали злостного неплательщика алиментов, который пытался спрятаться от них среди разбросанных вещей на диване. Об этом сообщает пресс-служба УФССП региона.

48-летний местный житель, отец 14-летнего подростка, вел асоциальный образ жизни. Мужчина не работал, не общался с ребенком и годами не платил алименты.

Когда приставы прибыли по месту жительства для принудительного привода, дверь им открыла сожительница должника. Она заявила, что мужчины нет дома. Осмотрев помещение, сотрудники службы обнаружили неплательщика, он пытался спрятаться, зарывшись в вещи на диване в одной из комнат.

После задержания мужчину доставили в районное отделение для ознакомления с материалами уголовного дела. Суд, рассмотрев дело, назначил ему наказание в виде исправительных работ, с его будущей заработной платы будут удерживаться средства для погашения многолетней алиментной задолженности.

Ранее россиянин, задолжавший дочери 1,8 млн рублей алиментов, прятался от приставов в шкафу.

