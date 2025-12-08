На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о продвижении ВС России в Гуляйполе

WarGonzo: российские военные вошли в восточную часть Гуляйполя
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают активное наступление на линии боевого соприкосновения в Гуляйполе Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

«На Южно-Донецком направлении, по сведениям источников, ВС РФ вошли в восточную часть Гуляйполя», — говорится в сообщении.

Авторы публикации отметили, что на данный момент бои ведутся за Варваровку, а также в районе Доброполья и Тихого. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

До этого сообщалось, что российские военные ударами авиабомб практически уничтожили 225-й штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем. Отмечается, что уцелевшие военнослужащие соединения требуют вывода, но высшее командование полка в выводе отказало.

7 декабря генерал-майор Сергей Липовой заявил, что ВСУ предприняли попытку прорвать позиции у Гуляйполя, чтобы спасти офицеров НАТО.

Ранее на Западе назвали новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
