Россия направила повстанцам в Сирии сообщение перед падением режима Асада

Аш-Шараа рассказал о послании России перед падением режима Асада в Сирии

После того как повстанцы во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) захватили контроль над западной частью сирийского города Аллепо в конце ноября 2024 года, они получили от России сообщение о том, что необходимо остановиться там, в противном случае ситуация обострится. Об этом заявил действующий президент Сирии Ахмед аш-Шараа в документальном фильме Al Jazeera.

По словам политика, из этого послания он понял, что режим тогдашнего главы государства Башара Асада рушится.

Министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шейбани рассказал в фильме, что в то время оппозиция провела переговоры с представителями России, в ходе которых обсуждались интересы обеих сторон и возможное партнерство Дамаска и Москвы в будущем.

После захвата города Хомс 7 декабря 2024 года оппозиция двинулась в сторону столицы Сирии Дамаск. Аш-Шараа сообщил, что отдал приказ в 01:30 и повстанцы направились к городу. Там они оказались на рассвете 8 декабря.

СМИ писали, что Асад бежал из страны и получил убежище в России. По данным Reuters, официальный Дамаск дважды запрашивал у Москвы выдачу политика.

В октябре 2025 года аш-Шаара приезжал в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, обсуждалась ли судьба Асада в ходе встречи, тогда ответил, что относительно судьбы экс-политика Кремлю нечего сообщить.

Ранее газета Die Zeit писала, что Асад живет с семьей в «Москве-Сити».