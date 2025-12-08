У самолета из Сургута в Самару выбило трансформатор и отказали сразу семь систем

У борта Utair, летевшего из Сургута в Самару, при посадке выбило трансформатор и отказали сразу семь систем. О пострадавших данных нет, пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

«Уже на этапе захода на посадку отключились левый и правый топливные насосы, электрогидронасос, противоюзовая и система автоматического торможения, одна радиостанция и полетный директор со стороны командира воздушного судна», — сказано в посте.

Однако, несмотря на это, пишет канал, борт приземлился и зарулил на стоянку. При осмотре кабины пилотов обнаружили отказ сразу нескольких частей. Росавиация начала расследование этого авиационного инцидента. А авиакомпания приостановила эксплуатацию лайнера для поисков неисправности.

В России отмечен рост числа страховых случаев с повреждениями самолетов на земле, которые зафиксированы во время ремонтов и наземного обслуживания в аэропортах. Как уточняет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на страховщиков, это в первую очередь повреждения, которые происходят во время загрузки багажа, незакрытые капоты двигателей и их повреждения при транспортировке, столкновения с буксировщиками и трапами.

В отрасли это связывают со снижением компетенции персонала, количества квалифицированных кадров, а также с устаревшим оборудованием.

