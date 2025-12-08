На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе рассказали о рисках конфискации замороженных активов РФ

Euroclear: кредит за счет активов РФ представляет угрозу финансовой стабильности
РИА Новости

Конфискация замороженных российских активов с целью кредита для Украины представляет угрозу финансовой стабильности. Об этом в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявила глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен.

«Репарационный кредит — это совершенно неизведанная территория. <...> Если у глобальных инвесторов создается впечатление, что их деньги в Европе больше не в безопасности, то это наносит ущерб месту инвестирования», — сказала она.

По словам Урбен, план Еврокомиссии по конфискации активов РФ поставил бы Euroclear в «неприемлемое положение», поскольку условия возврата замороженных средств Украиной находятся не только вне контроля депозитария, но и вне контроля ЕС.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

После встречи фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х написала, что позиция Бельгии в отношении использования активов РФ неоспорима и все европейские государства должны подвергаться одинаковому риску.

Ранее Песков назвал тех, кто понесет ответственность за кражу российских активов.

