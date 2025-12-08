В Дагестане женщина, купившая младенца, получила срок

В Дагестане женщина получила три года колонии за покупку младенца

В Дагестане вынесен приговор по уголовному делу о торговле людьми, местная жительница признана виновной в покупке новорожденного. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным следствия, в конце 2024 года обвиняемая договорилась с беременной знакомой о покупке у нее младенца и отдала ей 300 тысяч рублей в качестве предоплаты. 1 января 2025 года мать передала ей новорожденного.

В отношении обеих участниц сделки было возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Суд признал покупательницу виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Отбывать наказание она будет после достижения ее старшим ребенком возраста 14 лет.

До этого в Москве суд огласил приговор женщине, обвиняемой в попытке продажи новорожденного. По данным суда, мать искала покупателей на младенца в социальных сетях. Обвиняемая признана виновной в торговле людьми, приговором суда ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее медсестра забрала ребенка у роженицы с психическим заболеванием и продала его.