«Пальцы уже не сгибались»: мужчина несколько суток выживал в тайге в 40-градусный мороз

В Приамурье полицейские спасли мужчину, который три дня выживал в тайге в мороз

В Приамурье мужчина заблудился и несколько дней блуждал по тайге в 40-градусный мороз. Об этом сообщает агентство Amur.life.

В марте этого года 42-летний Юрий приехал из Хабаровска в Амурскую область на заработки. 3 декабря он отправился за продуктами в поселок Экимчан, который находится примерно в 70 км от его места работы.

На обратном пути он поймал попутку, которая довезла его до вахтового поселка, откуда мужчине предстояло самостоятельно пройти еще 10 км. Тем вечером Юрий, не взявший с собой теплых перчаток, прошел примерно два километра, а затем свернул на территорию золотодобывающего полигона. Утопая в снегу в сильный мороз, он прошел еще около 8 километров, далее забрался на сопку и некоторое время блуждал по ней.

4 декабря об исчезновении мужчины узнали его коллеги, которые сначала пытались искать его самостоятельно и обратились в полицию лишь на следующий день. Полицейские Николай Ковалев и Максим Комаров прошли по предполагаемому маршруту Юрия и нашли две лежанки из снега, на которых мужчина ночевал. Забравшись на сопку, правоохранители услышали его крики.

«Его первыми словами, когда он нас увидел, было: «Помогите подкурить сигарету». Он курить хотел, а подкурить не мог, потому что у него пальцы уже не сгибались. У него руки в прямом смысле все во льду были. Состояние было такое, что я сразу понял: если бы мы его не нашли 6 числа, еще одну ночь он бы уже не пережил», — говорит лейтенант Ковалев.

Вместе с напарником он вынес пострадавшего из леса на руках. Затем Юрия доставили в районную больницу. Он искренне поблагодарил своих спасителей, а полицейский заявил, что «такого, чтобы человек зимой столько времени в лесу провел и остался жив, еще не было» за 10 лет его работы.

8 декабря пострадавшего перевезли в областную клиническую больницу на санавиации. Врачи диагностировали у него обморожение рук и ног 3-4 степени и пока не знают, удастся ли сохранить конечности или придется ампутировать.

