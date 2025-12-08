«Пришло время отпустить дочь»: Пашу объяснил уход Клавы Коки из Black Star

Продюсер Павел Курьянов (Пашу) объяснил уход Клавы Коки из музыкального лейбла Black Star. Об этом продюсер рассказал в интервью Лауре Джугелии.

Десятилетний контракт с певицей закончился 6 декабря. Как рассказал предприниматель, решение было непростым. Он подчеркнул, что за 10 лет работы с лейблом Клава Кока превратилась в прекрасную большую и успешную артистку.

»[Все эти годы] я ее воспринимал не просто как артиста, а как очень близкого человека, как дочку. И теперь я как отец, которому пришло время отпустить ребенка», — говорит Пашу.

Бизнесмен добавил, что гордится тем, в каких отношениях он останется с певицей и что не испытывает обиды на ее решение двигаться дальше. Лейбл оставил полное право на использование своего творческого имени и исполнение всех треков за артисткой. Кроме того, Клава Кока продолжит получать доходы из старого каталога. Продюсер отметил, что Клава будет полностью развиваться самостоятельно, однако сотрудничество с ней может продолжиться со стороны дистрибуции музыки по обоюдному желанию сторон.

Сама артистка в том же интервью Джугелии высказалась, что решение далось не просто и ей.

«Сейчас мне 30, и я в состоянии взять ответственность за всех и идти своей дорогой. Для меня это как дом, в котором тепло и уютно — мама готовит ужин, папа помогает решать вопросы — но ты понимаешь, что тебе нужно двигаться дальше, что пора «съехать» от родителей. И мне так же страшно на пути перехода. Но там, где страх, есть развитие», — рассуждает звезда.

Теперь Клава Кока хочет сконцентрироваться на развитии продюсеров в дочерних лейблах.

Ранее россияне назвали Клаву Коку одной из самых привлекательных артисток.