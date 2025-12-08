На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Пришло время отпустить дочь»: Пашу объяснил уход Клавы Коки из Black Star

Лейбл Black Star оставил певице Клаве Коке права на имя и песни
true
true
true
close
VK

Продюсер Павел Курьянов (Пашу) объяснил уход Клавы Коки из музыкального лейбла Black Star. Об этом продюсер рассказал в интервью Лауре Джугелии.

Десятилетний контракт с певицей закончился 6 декабря. Как рассказал предприниматель, решение было непростым. Он подчеркнул, что за 10 лет работы с лейблом Клава Кока превратилась в прекрасную большую и успешную артистку.

»[Все эти годы] я ее воспринимал не просто как артиста, а как очень близкого человека, как дочку. И теперь я как отец, которому пришло время отпустить ребенка», — говорит Пашу.

Бизнесмен добавил, что гордится тем, в каких отношениях он останется с певицей и что не испытывает обиды на ее решение двигаться дальше. Лейбл оставил полное право на использование своего творческого имени и исполнение всех треков за артисткой. Кроме того, Клава Кока продолжит получать доходы из старого каталога. Продюсер отметил, что Клава будет полностью развиваться самостоятельно, однако сотрудничество с ней может продолжиться со стороны дистрибуции музыки по обоюдному желанию сторон.

Сама артистка в том же интервью Джугелии высказалась, что решение далось не просто и ей.

«Сейчас мне 30, и я в состоянии взять ответственность за всех и идти своей дорогой. Для меня это как дом, в котором тепло и уютно — мама готовит ужин, папа помогает решать вопросы — но ты понимаешь, что тебе нужно двигаться дальше, что пора «съехать» от родителей. И мне так же страшно на пути перехода. Но там, где страх, есть развитие», — рассуждает звезда.

Теперь Клава Кока хочет сконцентрироваться на развитии продюсеров в дочерних лейблах.

Ранее россияне назвали Клаву Коку одной из самых привлекательных артисток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами