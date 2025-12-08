На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД Швейцарии ответили на вопрос, как быстро Трамп может добиться мира на Украине

Глава МИД Швейцарии: Трамп может быстро добиться сделки между Россией и Украиной
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп может очень быстро заключить сделку по Украине. Такое мнение выразил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ответ на вопрос журналиста газеты SonntagsBlick.

«Такое может произойти очень быстро, как в случае с соглашением по Газе», — сказал он, отвечая на вопрос, на какое время могут затянуться попытки американского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что представители администрации президента США «божатся», что договоренности, которые будут достигнуты с Россией по Украине, будут «железобетонно» соблюдаться. По словам Ушакова, американские переговорщики очень близки к Трампу и служат ему. Он подчеркнул, что они достаточно четко выполняют указания главы Белого дома.

5 декабря Трамп выразил надежду, что мир на Украине уже «на подходе». На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется, что переговоры по Украине наберут быстрый темп.

Ранее в США подсказали Трампу, как реализовать мирный план по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами