Глава МИД Швейцарии: Трамп может быстро добиться сделки между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп может очень быстро заключить сделку по Украине. Такое мнение выразил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ответ на вопрос журналиста газеты SonntagsBlick.

«Такое может произойти очень быстро, как в случае с соглашением по Газе», — сказал он, отвечая на вопрос, на какое время могут затянуться попытки американского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что представители администрации президента США «божатся», что договоренности, которые будут достигнуты с Россией по Украине, будут «железобетонно» соблюдаться. По словам Ушакова, американские переговорщики очень близки к Трампу и служат ему. Он подчеркнул, что они достаточно четко выполняют указания главы Белого дома.

5 декабря Трамп выразил надежду, что мир на Украине уже «на подходе». На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется, что переговоры по Украине наберут быстрый темп.

Ранее в США подсказали Трампу, как реализовать мирный план по Украине.