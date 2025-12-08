На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ряде школ Челябинской области ввели карантин

Восемь школ в Челябинской области закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
close
Денис Абрамов/РИА «Новости»

В Челябинской области восемь школ были закрыты на карантин из-за вспышки ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального минобразования.

По информации ведомства, есть также школы, в которых на дистанционный формат обучения переведена лишь часть учебных классов. В пресс-службе добавили, что решение о закрытии на карантин или переходе на дистанционный формат принимается в зависимости от числа отсутствующих по причине заболеваемости.

По данным журналистов, в регионе продолжается приостановка работы отдельных классов и целых школ из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В частности, родителей уведомили, что с 9 по 15 декабря будет закрыт филиал лицея № 95 на улице Молдавской, где обучаются младшие школьники. Как сообщают родители, в отдельных классах гриппом переболели до двух третей учеников.

В октябре в Калининграде из-за коронавирусной инфекции приостанавливал деятельность городской роддом №4 — в учреждении зафиксировали групповую заболеваемость. Управление Роспотребнадзора организовало проведение необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий, на период которых роддом функционировать не будет. В администрации медучреждения не смогли назвать точную дату возобновления работы стационара.

Ранее в Свердловской кадетской школе произошло отравление.

