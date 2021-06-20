В России создали космический аппарат для сбора внеземных объектов

В России, в Рязанском государственном радиотехническом университете имени В. Ф. Уткина, создали космический аппарат для сбора внеземных объектов, сообщает ТАСС.

«Изобретение относится к малоразмерным исследовательским бинарным космическим аппаратам (БКА), предназначенным для поиска и сбора наноразмерных объектов внеземного происхождения, скопившихся в космических пылевых структурах, расположенных в окрестностях точек либрации (точек Лагранжа)», — рассказали в университете.

Аппарат сможет собирать наноразмерные объекты внеземного происхождения в тех точках космоса, где притяжения Солнца и Земли уравновешиваются между собой. Космический сборщик будет притягивать наноразмерные объекты при помощи электрического поля и запаивать их в герметичные контейнеры, которые не позволят объектам исследования смешиваться с земной породой.

В 2020 году Пентагон подтвердил создание рабочей группы по исследованию НЛО.