Эксперт назвал причину включения телефонов в базы для спам-звонков

Основатель компании Involta, IT-эксперт Алекс Концов заявил, что технологии, позволяющие добавлять в базы для спам-звонков номера людей, являются незаконными. Это может происходить после посещения сайтов застройщика, банка и других организаций, сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, с данной ситуацией можно бороться.

Существуют сервисы определения номера посетителя на сайте, они рекламируются в общем доступе. Данные для них поставляют разного рода DMP (Data management platform, широко используются в рекламных технологиях уже много лет). DMP может знать о человеке не только контактные данные, но и даже факты конкретных покупок.

«Многие вспомнят кейс, когда Роскомнадзор заблокировал Telegram-канал, в котором по номеру телефона можно было выяснить не только имя, но и номера автомобилей, социальные сети. Это пример незаконного использования и агрегации данных», — уточнил Концов.

При этом эксперт обратил внимание, что выяснить, каким образом у рекламодателя оказался телефон, является сложной задачей.

Одновременно с этим, по его утверждению, люди порой сами предоставляют свои контакты на просторах сети, в том числе при опросах, на досках объявлений.

«Технологии давно готовы к тому, чтобы вместо индивидуальной адресной книги человек мог пользоваться единой базой номеров и данных о них», — заключил он.

Ранее эксперт назвал признаки криптовалютной пирамиды. Другим поводом насторожиться является молодой возраст компании, добавил основатель DAO ConsensusИлья Чураков.