На МКС могут полететь ученые

Специалисты государственной корпорации Роскосмос планируют готовить по специальной программе ученых, чтобы отправить их на МКС, где они смогут ставить эксперименты. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, пишет РИА «Новости».

«Определимся, когда, в какие полетные периоды мы сможем отправлять профессионального космонавта как командира экипажа, который будет доставлять на орбиту получивших первенство в некотором отборе молодых ученых», — сказал Рогозин.

Глава корпорации уточнил, что хоть подготовка будет сжатой по срокам, ученые получат необходимый объем знаний.

Ранее Роскосмос пригласил Европейское космическое агентство присоединиться к проекту российско-китайской лунной станции.