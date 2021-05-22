Названы популярные схемы у кибермошенников в 2021 году

Эксперты Россельхозбанка рассказали о самых распространенных схемах в сфере кибермошенничества в текущем году, сообщает РИА «Новости».

«В 2021 году трендами в сфере кибермошенничества станут атаки на системы биометрической идентификации и экосистемы, целевые атаки с использованием спам-рассылок на корпоративные адреса работников и социальной инженерии», — считают специалисты.

Также не исключены атаки на системы перевода денежных средств с помощью новых инструментов и техники обхода защиты и утечки персональных данных через внешние сервисы.

По словам директора департамента информационной безопасности банка Андрея Соколова, из-за масштабной цифровизации банковских услуг, увеличения транзакционной активности в интернете среди граждан становится больше кибермошенничества по счетам клиентов.

Ранее Центробанк сообщил об угрозах при идентификации клиентов банков по видео.