В Госдуме назвали возможным ограничение WhatsApp в России

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн допустил ограничения работы мессенджера WhatsApp в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, технически ограничить работу мессенджера в России возможно, но с точки зрения принятия сущностного решения, это вопрос широкого обсуждения.

Ранее эксперт рассказал о возможных рисках в связи с принятием новых правил WhatsApp.

С 15 мая WhatsApp вводит в силу новые правила конфиденциальности, в том числе разрешает передачу персональных данных корпорации Facebook. В случае отказа от пользовательского соглашения WhatsApp ограничит функции просмотра и отправки сообщения из приложения. Кроме того, через 120 дней мессенджер может удалить учетную запись пользователя, не принявшего новые правила.