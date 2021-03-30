В работе Instagram произошел сбой

Пользователи сообщили о неполадках в работе Instagram. Это следует из данных сайта Downdetector.

Сбой произошел примерно в 21.15 мск. Проблемы наблюдаются в России, США, Великобритании, Японии и других странах.

58% неполадок связаны с загрузкой новостной ленты, 22% пользователей указывают на сложности с веб-сайтом, и еще 19% сообщают о перебоях в работе новостной ленты.

Ранее, 26 марта, в работе Instagram также произошел сбой.