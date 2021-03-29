В Госдуме попросили проверить Instagram на ЛГБТ-пропаганду

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный направил в Генеральную прокуратуру запрос с просьбой проверить официальный Instagram-аккаунт Dolce&Gabbana из-за возможного нарушения статьи КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних». Об этом пишут «Известия».

«Пропаганда гомосексуализма сегодня приобрела массовый характер. Это настоящая атака на наш образ жизни, ценности и культуру», — сказал Выборный.

По его словам, такие действия можно описать как «агрессия». В последнее время такие действия участились, например, голливудские фильмы все чаще обращаются к теме гомосексуальности. Кроме того, выходят сериалы, в которых снимаются актеры, практикующие нетрадиционные отношения.

Как заявил Выборный, в этой «агрессии» принимают участие социальные сети, киноиндустрия, мировые бренды. По его мнению, такой контент должен блокироваться в качестве ответной меры.

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