Корабль «Прогресс» установил новый рекорд продолжительности полета

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14», сейчас пристыкованный к Международной космической станции (МКС), установил новый рекорд продолжительности полета — 338 суток, сообщает РИА «Новости»

Предыдущий рекорд принадлежал кораблю «Прогресс М-17». В 1993-1994 годах он находился на орбите в составе космической станции «Мир» на протяжении 337 суток.

«Прогресс МС-14» превысил этот показатель сегодня, 28 марта, в 4:45 МСК. Этот космический грузовик был запущен 25 апреля 2020 года, и ему предстоит оставаться на орбите еще до 27 апреля.

Таким образом, «Прогресс МС-14» станет первым российским кораблем, который проведет на орбите больше года — 367 суток.

Ранее американцы запретили российским космонавтам ремонтировать борт МКС. В переходном модуле «Звезды», который является стыковочным звеном для грузовых кораблей «Прогресс», была обнаружена трещина. Позже были найдены еще несколько таких же повреждений.