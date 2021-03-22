LG собирается отказаться от выпуска смартфонов

Компания LG Electronics Inc. может прекратить выпускать смартфоны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в индустрии.

Отмечается, что южнокорейская компания вела переговоры по продаже убыточного производства мобильной техники с вьетнамским конгломератом Vingroup и автопроизводителем Volkswagen AG, но они не увенчались успехом.

Известно, что LG уже заморозила разработку телефонов с гибкими дисплеями и отложила все запланированные на первое полугодие презентации новых смартфонов.

Отмечается, что компания может официально объявить решение о судьбе бизнеса в начале апреля.

В январе 2021 года LG представила смартфон с экраном-трансформером.