Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский встретится с Макроном в Париже

Figaro: Зеленский встретится с Макроном в Париже 13 марта
Thibault Camus/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон 13 марта примет в Париже украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Администрация Макрона уточнила, что при встрече политики «обменяются мнениями об условиях справедливого и прочного мира и в этой связи подведут итоги обязательств, взятых в рамках Коалиции желающих в отношении гарантий безопасности».

Кроме того, предполагается, что президенты Франции и Украины обсудят «пути усиления давления на Россию», в том числе через ужесточение мер в отношении так называемого теневого флота танкеров. Еще одной темой предстоящих переговоров станет европейская военная поддержка Киева.

Предыдущий визит Зеленского в Париж состоялся 6 января. В этот раз встреча, помимо прочего, связана с тем, что на следующей неделе США предлагают провести очередной раунд трехсторонних переговоров с РФ и Украиной по поводу мирного урегулирования конфликта: он может состояться в Швейцарии или Турции.

Ранее Макрон пообещал продолжить поддержку Украины, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Условия Кремля для работы Telegram и метеорит над Черным морем. Что нового к утру 12 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!