Зеленский встретится с Макроном в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон 13 марта примет в Париже украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Администрация Макрона уточнила, что при встрече политики «обменяются мнениями об условиях справедливого и прочного мира и в этой связи подведут итоги обязательств, взятых в рамках Коалиции желающих в отношении гарантий безопасности».

Кроме того, предполагается, что президенты Франции и Украины обсудят «пути усиления давления на Россию», в том числе через ужесточение мер в отношении так называемого теневого флота танкеров. Еще одной темой предстоящих переговоров станет европейская военная поддержка Киева.

Предыдущий визит Зеленского в Париж состоялся 6 января. В этот раз встреча, помимо прочего, связана с тем, что на следующей неделе США предлагают провести очередной раунд трехсторонних переговоров с РФ и Украиной по поводу мирного урегулирования конфликта: он может состояться в Швейцарии или Турции.

Ранее Макрон пообещал продолжить поддержку Украины, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.