Наука

Названо неожиданное последствие приема антибиотиков

NatMed: антибиотики могут изменить состав микробиома кишечника на годы
Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Уппсальского университета обнаружили, что прием антибиотиков может менять состав кишечного микробиома на годы. Исследование показало, что изменения в сообществе кишечных бактерий могут сохраняться от четырех до восьми лет после курса лечения. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine (NatMed).

Исследователи проанализировали данные 14 979 взрослых жителей Швеции, сопоставив историю приема антибиотиков с результатами анализа их кишечного микробиома. Оказалось, что даже спустя несколько лет состав кишечных бактерий остается связан с тем, какие именно препараты человек принимал ранее.

Особенно выраженные и длительные изменения наблюдались после применения клиндамицина, фторхинолона и флуклоксациллина. При этом даже один курс некоторых антибиотиков мог оставлять долгосрочный след в составе микробиома.

В то же время распространенный антибиотик пенициллин V оказался связан лишь с относительно небольшими и кратковременными изменениями кишечной микрофлоры.

Авторы подчеркивают, что антибиотики остаются важными и нередко жизненно необходимыми препаратами. Однако полученные данные показывают, что восстановление кишечного микробиома может занимать значительно больше времени, чем считалось ранее. По мнению исследователей, этот фактор следует учитывать при назначении антибиотиков и при дальнейшем изучении их долгосрочного влияния на здоровье.

Ранее нефролог рассказал, как обезболивающие и антибиотики убивают почки.

 
