Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

Назван единственный регион России, в котором почти перестали пить

РИА Новости: в Чечне потребление алкоголя сократилось почти до нуля
Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

Чечня стала единственным регионом Российской Федерации, где потребление алкоголя упало почти до нуля. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по состоянию на декабрь 2025 года потребление алкоголя на душу населения в республике в течение года составило минимальные 0,04 литра. По этому показателю к Чечне приблизились Ингушетия (0,6 литра) и Дагестан (0,9 литра).

В пятерке российских регионов с наиболее низким потреблением алкогольной продукции также оказались Кабардино-Балкария (2,1 литра), Карачаево-Черкессия (2,65 литра).

Менее 5 литров алкоголя за год употребили в Ставропольском крае (3,5 литра), Тыве (4,3 литра), Северной Осетии (4,5 литра), Москве (4,9 литра) и Ростовской области (4,99 литра).

При этом самыми пьющими субъектами РФ стали Санкт-Петербург (6,2 литра), Новосибирская область (8,12 литра), Свердловская область (10,26 литра), Татарстан (8,97 литра).

В целом по России потребление алкогольной продукции по итогам февраля 2026 года уменьшилось до 7,87 литра с 8,39 литра в феврале 2025 года.

До этого сообщалось, что в сентябре прошлого года уровень потребления алкогольной продукции в России достиг исторического минимума с 1999 года, составив 7,84 литра на душу населения за последние 12 месяцев.

Ранее блогер Артемий Лебедев усомнился в рекордном снижении потребления алкоголя в РФ.

 
Теперь вы знаете
Условия Кремля для работы Telegram и метеорит над Черным морем. Что нового к утру 12 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!