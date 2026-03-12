Назван единственный регион России, в котором почти перестали пить

Чечня стала единственным регионом Российской Федерации, где потребление алкоголя упало почти до нуля. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, по состоянию на декабрь 2025 года потребление алкоголя на душу населения в республике в течение года составило минимальные 0,04 литра. По этому показателю к Чечне приблизились Ингушетия (0,6 литра) и Дагестан (0,9 литра).
В пятерке российских регионов с наиболее низким потреблением алкогольной продукции также оказались Кабардино-Балкария (2,1 литра), Карачаево-Черкессия (2,65 литра).
Менее 5 литров алкоголя за год употребили в Ставропольском крае (3,5 литра), Тыве (4,3 литра), Северной Осетии (4,5 литра), Москве (4,9 литра) и Ростовской области (4,99 литра).
При этом самыми пьющими субъектами РФ стали Санкт-Петербург (6,2 литра), Новосибирская область (8,12 литра), Свердловская область (10,26 литра), Татарстан (8,97 литра).
В целом по России потребление алкогольной продукции по итогам февраля 2026 года уменьшилось до 7,87 литра с 8,39 литра в феврале 2025 года.
До этого сообщалось, что в сентябре прошлого года уровень потребления алкогольной продукции в России достиг исторического минимума с 1999 года, составив 7,84 литра на душу населения за последние 12 месяцев.
Ранее блогер Артемий Лебедев усомнился в рекордном снижении потребления алкоголя в РФ.