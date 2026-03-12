Футболист «Акрона» Дзюба рассказал о встрече с тренером «Спартака» Карседо

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал о встрече с главным тренером «Спартака» Хуаном Карлосом Карседо, передает «Чемпионат».

«Мы с Карседо поздоровались, приятно пообщались. Так что все нормально», — сказал Дзюба.

9 марта «Спартак» в матче РПЛ обыграл тольяттинский «Акрон». Встреча проходила в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 4:3.

На 18-й минуте счет открыл нападающий гостей Максим Болдырев. Москвичи ответили двумя быстрыми голами: на 23-й минуте отличился Пабло Солари, а на 41-й — Кристофер Ву. В добавленное к первому тайму время Кристофер Мартинс увеличил преимущество красно-белых до 3:1.

Во втором тайме «Акрон» сумел отыграться. На 57-й минуте Жилсон Тавариш реализовал пенальти, а на 62-й минуте Болдырев оформил дубль, сравняв счет в 3:3. Однако на 88-й минуте полузащитник «Спартака» Маркиньос забил решающий гол, принесший красно-белым победу.

