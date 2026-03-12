Размер шрифта
Путин наградил нового посла в Польше орденом

Путин подписал указ о награждении посла России в Польше Михно орденом Дружбы
Сергей Отрошко/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru/РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим указом наградил посла страны в Польше Георгия Михно орденом Дружбы. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, дипломат получил орден за вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Путин назначил Михно послом России в Польше в начале марта. До него, в период с 2014 по 2025 год, этот пост занимал Сергей Андреев. В декабре 2025 года Андреева перевели на должность посла в Словакии.

Также в феврале Путин провел кадровые перестановки в министерстве иностранных дел России. Глава государства освободил дипломата Сергея Вершинина от должности замглавы МИД в связи с переходом на другую работу, а также уволил Георгия Борисенко с должности посла РФ в Египте и полпреда РФ при Лиге арабских государств в Каире по совместительству, назначив его заместителем министра иностранных дел.

Ранее президент Польши назвал условие для переговоров с Путиным.

 
