Соединения из вишни замедлили развитие агрессивного рака груди

Антоцианы — природные пигменты, придающие темной вишне насыщенный красный цвет, — могут замедлять рост агрессивной формы рака молочной железы и снижать риск его распространения. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета A&M. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

Исследование было посвящено трижды негативному раку молочной железы — одной из наиболее агрессивных форм заболевания. Этот тип опухоли не имеет рецепторов эстрогена, прогестерона и белка HER2, которые обычно служат мишенями для терапии. Из-за этого вариантов лечения меньше, а риск метастазов выше.

Ученые изучали действие антоцианов из темной вишни в экспериментах на мышах. Животных разделили на четыре группы: одной вводили вишневые соединения до формирования опухоли, второй проводили химиотерапию препаратом доксорубицин, третьей назначали комбинацию обоих методов, а четвертая служила контрольной.

У мышей, получавших антоцианы, опухоли росли медленнее. Кроме того, у таких животных реже наблюдалось распространение рака на другие органы. Комбинация растительных соединений с химиотерапией также замедляла развитие опухоли раньше, чем применение одного только препарата.

Дополнительный анализ показал: антоцианы подавляют активность генов, связанных с ростом опухоли, метастазированием и устойчивостью к лечению. У мышей, получавших эти соединения, также отмечались признаки более активного иммунного ответа, включая участие Т-лимфоцитов — клеток, распознающих и уничтожающих аномальные клетки.

Авторы подчеркивают, что речь идет о доклиническом исследовании. Полученные результаты не означают, что вишня может заменить стандартные методы лечения. Однако они показывают, что природные соединения могут усиливать противоопухолевую терапию и воздействовать на механизмы, на которые не направлены существующие препараты.

